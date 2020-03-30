"Розплата Божа попереду!" Жінка, яка заразила Буковину коронавірусом, звинуватила в усьому чоловіка

Мешканка Колінківців Єлизавета Тимко, яка нібито привезла коронавірус з Італії на Буковину й заразила одразу кілька сіл, знову виступила зі зверненням до односельців. Якщо в минулому відео вона просила не палити будинок і не чіпати її дітей, то цього разу пішла в наступ.

Жінка звинуватила сусідів у тому, що ті сміються над її горем. А також заявила, що першою захворіла не вона, а інший чоловік. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Ви хотіли мене зганьбити"

Зараз у Колінківцях Чернівецької області тільки й обговорюють відео, яке розіслала напередодні своїм односельцям 59-річна Єлизавета Тимко. Її в селі вважають винною в тому, що вона привезла до них коронавірус із Італії.

У ньому жінка, стоячи на колінах, просить вибачення в сусідів і благає "не палити їй хату". А також запевняє, що чула про погрози й дуже хвилюється за дітей та онуків. Мовляв, всі вони зараз сидять вдома, як зайченята, бояться вийти на вулицю. А в будинку немає хліба й овочів, доїдають те, що залишилося. Запис з'явився і в групі села Колінківці у Viber.

Після того як відео оприлюдинили в ЗМІ, Єлизавета Тимко створила нове звернення до своїх односельців та виклала його в групі.

Вона звинуватила їх у тому, що хтось передав ролик журналістам. "Ви хотіли розважитися, посміятися з мене. Ви вирішили, що з мого болю та відчаю, розгубленості можна познущатися. Ви хотіли мене зганьбити й підставити, що я осоромила й обмовила наше село", – написала Єлизавета.

Крім того, вона заявила, що погрози їй надходили, коли вона лежала в лікарні. "Я від відчаю, безвиході, тому що всі чули та знають, що про мене говорили та які погрози звучали, і не тільки на мій телефон", – заявила жінка.

Вона додала, що якби хотіла з'ясувати, хто саме погрожував їй із незнайомих номерів, то зробила б це за лічені хвилини.

Але вона просто змінила номер. Тимко обурена, що її звинуватили в зараженні коронавірусом жителів не тільки свого села, а й трьох сусідніх.

Також вона звинуватила іншого мешканця Колінківців, Івана О., в тому, що це він перший занедужав, але нікому не зізнався. За її словами, ще на мітингу Іван почувався зле, про що і сказав їй. А потім, на чотири дні раніше за неї, потрапив у інфекційне відділення лікарні.

"Я звертаюся до тебе: це ти мене зганьбив, за що ти мене оббрехав? За що поставив під удар мою сім'ю?" "Запам'ятай, ти можеш мене оббрехати, але Господа не обдуриш, розплата Божа ще попереду. Я не проклинаю, але воздасться всім".

Невдовзі сам Іван О. опублікував у групі довідку з лікарні, що він хворів на грип А. Однак Єлизавета не заспокоїлася і заявила, що чоловік нібито її купив. "Ти сам знаєш всю правду. Є свідки, який у тебе був стан. Підкупи їх", – написала жінка

Одні шкодують, інші недолюблюють

У поліції Чернівецької області OBOZREVATEL повідомили, що Єлизавета Тимко до них із заявою не зверталася.

У самих Колінківцях розділилися на два табори. Одним Тимко шкода. "Ми всі хвилювалися і за неї, і за її дітей та онуків, коли вони захворіли. Адже це небезпечно. Але я не чула, щоб хтось їй погрожував. Якщо це так, то чому вона не звернулася в поліцію, не поскаржилася в сільраду? Єлизавета – жінка емоційна, і, як кажуть її діти, записала відео під впливом емоцій. Її ніхто не ображає тут", – запевняє місцева жителька Світлана.

Єлизавета Тимко

Щоправда, в самій групі дехто вважає, що жінка просто хотіла додаткового піару. "Треба ж, її тепер і у Франції показали", "Прославила нас на весь світ" – обурюються односельці.

Деякі навіть говорять, що Ліза Тимко не з лякливих. В разі потреби може кому завгодно дати відсіч. І володіє хорошими артистичними даними, за це її прозвали місцевим Ляшком і Юлією Тимошенко.

У сільраді вважають, що охороняти сім'ю жінки не потрібно: "Від кого її тут охороняти? Вона просто уявила собі щось, а може, піариться".

Там стверджують, що близьким Єлизавети ніхто не погрожував. "Слова – це одне, може, хтось і бовкнув дурницю. Але на ділі ніхто їй будинок підпалювати не збирався. Вона винна лише в тому, що, повернувшись із Італії, не просиділа вдома два тижні, як треба було. А стала ходити на зібрання".

Працювала завідувачкою господарства та була депутаткою

Раніше Єлизавета Тимко працювала звичайною завідувачкою господарства в місцевій школі. А кілька років тому стала депутаткою районної ради. Обиралася від Аграрної партії. "Щоправда, недовго вона була депутаткою. Відразу поїхала на заробітки в Італію, на сесії не приходила, ось з неї і зняли депутатські повноваження", – розповіли в сільраді.

Єлизавета Дмитрівна справді кілька років пропрацювала в Італії, доглядала за літніми людьми. Вона регулярно викладала на своїй сторінці фотографії з підопічними.

В Італії Єлизавета доглядала за літніми людьми

Єлизавета Тимко в Італії

В Італії Єлизавета доглядала за літніми людьми

Все не просто так

Однак у селі історію з карантином через коронавірус вважають перебільшеною, навіть пов'язують із місцевою політикою. Адже весь скандал почався з мітингів. Жителі Колінківців не бажають об'єднуватися в ОТГ із сусіднім селом Топорівці. Через це вирують пристрасті, люди навіть їздили протестувати в Київ

Навколо села виставили блокпости

"З цими Топорівцями ніхто об'єднуватися не хоче. Але хтось зверху лобіює цю ідею. У нас у Колінківцях 5 тисяч мешканців, триповерховий садок здаємо, школа є. А там нічого", – обурюються в сільраді.

Там підозрюють, що блокпости навколо їхнього села у зв'язку з обмежувальними заходами виставили не випадково, та й історію цю теж роздмухують не просто так.

"Коли карантин, то люди протестувати не можуть. Але щойно він закінчиться – знову вийдуть", – стверджують у сільраді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!