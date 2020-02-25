"Ви хоч закусуйте!" Українців насмішив анонс Малюськи про утилізацію 14 тонн алкоголю

У середу, 26 лютого, у Львівській області пройде найбільша в історії України публічна утилізація алкогольних напоїв.

Дивний захід анонсували на сторінці Міністерства юстиції в Facebook. Там відзначили, що в місті Винники знищать 14 тонн конфіскованого алкоголю вартістю близько чотирьох мільйонів гривень.

На утилізацію приїдуть міністр юстиції України Денис Малюська і начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юлія Добош.

Анонс заходу facebook.com/minjust.official

Українців насмішив анонс утилізації алкоголю. Під публікацією користувачі соцмережі залишили більше сотні забавних коментарів.

"А закуска буде?", "Публічна утилізація алкогольних напоїв - ще ніхто так красномовно корпоратив не називав", "Де можна записатися у волонтери?", "Два учасника на 14 тонн це замало, не осилять", "А вхід платний?" , "Це по-жорсткому. Не шкодують себе, все заради людей", – жартують під анонсом заходу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках. Користувачі пожартували, що міністр "знову забув прийняти таблетки".

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