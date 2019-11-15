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15 листопада • оновлено в 23:49
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"Що ми передамо дітям?" Ветерани АТО посперечалися зі "слугами" через землю

1.5т
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Ветерани АТО на Донбасі обурилися відкриттям ринку землі через загрозу втратити отримані від держави 2 гектари і отримали відповідь від представників фракції "Слуга народу".

Суперечка розгорілася в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

"У 2014-2015 роках ми захищали землю і не знали, що її будуть продавати. Найбільшу підтримку нам надавали саме маленькі фермери, у яких немає тисяч гектарів. Цим продажем землі ви їх просто знищуєте. У них немає коштів купити цю землю. А що ми передамо дітям, яким зараз 14-15 років? Продану землю?" – обурився ветеран із Кіровоградської області.

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Ветерани АТО посперечалися зі "слугами" через землю

Ветерани АТО посперечалися зі "слугами" через землю

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Сольський заявив, що ніякої небезпеки для колишніх воїнів немає.

"У нас близько 200 тисяч ветеранів АТО, які ще не отримали свої 2 гектари. Ми підписали меморандум про забезпечення їх землею. Сьогодні у всіх регіонах пройшли збори з цього питання", – розповів він.

Сольський також вказав на те, що розпорядження державними землями від Геокадастру передається місцевим громадам. Вони самі будуть ухвалювати рішення, продавати їм землю чи здавати в оренду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фермер Микола Стецьків у прямому ефірі виступив проти скасування мораторію і введення ринку землі в Україні.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Ринок землі в Україні
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
"У нас около 200 тысяч ветеранов АТО, которые еще не получили свои 2 гектара".... Хероев больше волнует когда их можно получить, что-бы так же продать!!! Вдруг опять кинут как с тысячей в день!!!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный проституированный режим где бл* дство и продажа Родины основная идеология..
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Mega Death
Mega Death
Украинские дети, когда вырастут, будут мыть жёпы пенсионерам соседних стран и крутить хвосты свиньям на их фермах.)
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Mega Death, или торговать своим очком
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