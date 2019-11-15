"Що ми передамо дітям?" Ветерани АТО посперечалися зі "слугами" через землю

Ветерани АТО на Донбасі обурилися відкриттям ринку землі через загрозу втратити отримані від держави 2 гектари і отримали відповідь від представників фракції "Слуга народу".

Суперечка розгорілася в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

"У 2014-2015 роках ми захищали землю і не знали, що її будуть продавати. Найбільшу підтримку нам надавали саме маленькі фермери, у яких немає тисяч гектарів. Цим продажем землі ви їх просто знищуєте. У них немає коштів купити цю землю. А що ми передамо дітям, яким зараз 14-15 років? Продану землю?" – обурився ветеран із Кіровоградської області.

Ветерани АТО посперечалися зі "слугами" через землю

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Сольський заявив, що ніякої небезпеки для колишніх воїнів немає.

"У нас близько 200 тисяч ветеранів АТО, які ще не отримали свої 2 гектари. Ми підписали меморандум про забезпечення їх землею. Сьогодні у всіх регіонах пройшли збори з цього питання", – розповів він.

Сольський також вказав на те, що розпорядження державними землями від Геокадастру передається місцевим громадам. Вони самі будуть ухвалювати рішення, продавати їм землю чи здавати в оренду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фермер Микола Стецьків у прямому ефірі виступив проти скасування мораторію і введення ринку землі в Україні.

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