Весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні в Україні

В Україні на вихідних, 16 і 17 листопада, очікується сонячна та по-весняному тепла погода. Опадів не передбачається.

Найтепліше буде на Закарпатті. Тут температура повітря досягне +16 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 16 листопада, на заході України до +14 градусів, в центрі – до +12. На сході країни прогнозується до +10 градусів без опадів, в південних регіонах до +16.

У Києві в суботу +10...+12, сонячно.

У неділю, 17 листопада, в західних регіонах також до +14, в Ужгороді +16. У центрі буде +10...+12, на сході до +10, а на півдні до +16. Опадів не передбачається.

У Києві в неділю до 12, без дощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали, що в листопаді в Україну повернеться аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram