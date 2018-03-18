Весна вже в дорозі: головний синоптик України розповів, коли закінчаться морози і снігопади

Істотного потепління в Україні в найближчі дні очікувати не варто, принаймні зима буде ще панувати в найближчі п'ять днів.

Про це розповів директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Ну згадайте хоча б березень 2013 року, коли 23 числа випав сніг і вдарили морози. Тому все йде своєю чергою. І потепління буде, але не відразу", - сказав він в коментарі "Сегодня".

За його словами, справжня весна прийде вже 23-24 березня, хоча снігопади припиняться вже в найближчі два дні.

"Уже з вівторка, 20 березня, опади припиняться. Але морозна погода протримається ще кілька днів. А вже до наступних вихідних, тобто до 23 - 24 березня, потеплішає. У всякому разі денна температура стане плюсовою", - зазначив Кудьбіду.

Від також пнаголосив, що потепління прийде із заходу і першими під подих весни потраплять західні області України.

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