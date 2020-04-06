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6 квітня • оновлено в 16:39
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"Венето" проводить розіграш матрасів: як отримати

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Один з найбільших виробників якісних ортопедичних матраців та м'яких меблів – "Група Венето" – проводить розіграш подарунків молодим батькам грудневих діточок.

Переможець отримає матрац "Венето Комфорт Мульті" 160х200 см. та матрац "Венето Дитячий Віо" 60х120 см.

Умови участі у розіграші:

  • Бути підписаним на сторінку https://www.facebook.com/Veneto.Ua/

  • Написати в коментарях до посту про розіграш – беру участь.

  • До 31.01.21 року надіслати копію свідоцтва про народження дитини, якщо дата народження в періоді з 15.12.2020 до 15.01.2021р. на електронну адресу marketing@veneto.ua.

  • Розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org 31.01.2021р.

"Венето" проводить розіграш матрасів: як отримати

Переможець буде оголошений 1 лютого 2021 року на сторінці Facebook.

Ознайомитися з офіційними правилами участі у розіграші можна за посиланням.

"Венето" проводить розіграш матрасів: як отримати
"Венето" проводить розіграш матрасів: як отримати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Група Венето" долучилася до протидії поширенню коронавірусу в Україні. Потужності підприємства було екстренно переобладнано під виробництво захисного спецодягу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Світ здорового сну від Венето
Місце
Україна
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