Венедиктова переїхала з родиною в резиденцію президента в Пуща-Водицю – ЗМІ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова нібито ще в червні 2020 роки переїхала з сім'єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці.

Про це сказано в матеріалі Володимира Бойка в виданні Naspravdi.Today. За словами автора, про нове житло вона нібито домовилася з директором Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами Євгеном Єгоровим.

Шестикімнатна резиденція загальною площею 675,1 кв.м. розташована за адресою: 04114, г. Киев, ул. Вишгородська, 85.

Однак користуватися нею, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18 можуть тільки три людини – президент України, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України.

Тоді, як стверджує видання, Венедиктова нібито звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.

За даними журналіста, 19 червня 2020 Кабмін ухвалив Постанову №506 "Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18", доповнивши цей пункт реченням такого змісту: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".

Як стверджує видання, тексту цієї постанови на сайті Кабінету Міністрів, Верховної Ради або в базах нормативно-правових актів немає, оскільки вона захищена грифом "для службового користування". Однак автору матеріалу його вдалося дістати.

Крім того, в матеріалі стверджується, що Венедиктова в липні нібито підписала з Єгоровим договір про оренду державної резиденції, в якій вона вже проживала, а потім перезаключила його в серпні.

За проживання в резиденції президента Венедиктова зобов'язалася платити 63 990,00 грн. щомісяця. У той час як на утримання цієї резиденції, за твердженням автора публікації, з державного бюджету в кошторисі передбачено суму 163 416,66 грн. щомісяця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова вирішила домогтися звільнення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через те, що суд закрив кримінальне провадження проти колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна за фактом незаконного заволодіння ділянкою в рекреаційній місцевості в Пуща-Водиці.