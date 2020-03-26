Великдень в Україні 2020: як пандемія коронавірусу вплине на святкування

У неділю, 19 квітня, християни мають святкувати Великдень. Проте, рішення уряду, про введення надзвичайної ситуації в Україні до 24 квітня, ставить під питання можливість проведення традиційного богослужіння та освячування пасок у цей великий день.

Як пандемія коронавірусу вплине на святкування – дізнавався OBOZREVATEL.

Богослужіння в УПЦ

З моменту введення карантину в храмах Православної Церкви України вже діє ряд обмежень. Так, священникам заборонено подавати руку для цілування мирянам, також непотрібно цілувати ікони, хрести та розп'яття. Рекомендовано обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб, і за можливості транслювати богослужіння онлайн.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній "Главком"

Всі храми мають дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами.

Хворим, особливо на простудні хвороби, рядять залишатися удома.

Та у зв'язку із запровадженням надзвичайної ситуації в Україні постало питання, як будуть проводитися богослужіння на Великдень, яке є одним з найзначніших свят для християн. Як повідомив в коментарі OBOZREVATEL митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко, рішення щодо цього має приймати Священний Синод ПЦУ.

"Поки що у нас діють ті правила, які були введені на час карантину. Я, і наша парафія, і єпархія, будемо дотримуватися цих норм. Офіційної позиції Священного Синоду поки не було, вони мають дати інструкції парафіям, наразі чекаємо рішення", – каже митрополит.

Богослужіння "Твоє місто"

За його словами, є декілька можливих варіантів проведення богослужіння – на відкритому просторі, або ж у закритому режимі, з можливістю трансляції у мережі. Водночас святити паски на Великдень забороняти навряд чи будуть.

"Ймовірно, що урочистого богослужіння не буде, але прийти і освятити ту ж саму паску у людей можливість буде. Звичайно, дотримуючи усіх правил індивідуального захисту, з масками і тримаючи дистанцію", – додав Драбинко.

Богослужіння в УПЦ КП

В Українську православну церкву Київського Патріархату також поки не надходило ніяких розпоряджень стосовно того, як буде проходити богослужіння на Великдень. Водночас у прес-службі OBOZREVATEL повідомили, що розуміючи всю відповідальність та небезпеку для вірян, цілком можливо, що богослужіння проходитиме в закритому режимі.

"Ми будемо слідкувати за розвитком ситуації, як буде розповсюджуватися пандемія, але ймовірно, що богослужіння пройде при пустих храмах. Якщо пандемія буде поширюватися, і наша влада прийме рішення продовжувати жорсткі обмежувальні заходи, то віряни мають залишатися удома, і там зустрічати воскресіння Христа", – повідомили в УПЦ КП.

Андріївська церква

Щодо можливості освячення паски, в УПЦ зазначили, що це звісно буде можливим, але більше питання стоїть у безпеці вірян.

"Той, хто прийде до храму, той посвятить. Але коронавірус в першу чергу передається повітряно-крапельним шляхом, що може нести загрожувати поширенню вірусу, при великому скупченні людей. Хоча звичайно, наші священники дотримуються усіх санітарних та гігієнічних норм, прописаних МОЗ. І ще питання стоїть у тому, чи зможе людина добратися до храму, і чи буде дозвіл державної влади на це", – пояснили в УПЦ КП.

Богослужіння в УГКЦ

Рекомендації Української Греко-Католицької Церкви також включають у себе можливість проведення богослужіння на Великдень у закритому режимі. Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав вважає, що вірян треба заохочувати якнайбільше користати із трансляцій церковних богослужб, але їх мають забезпечити священнослужителі з храмів та соборів.

Таким чином, усі страсні й великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві служаться без участі вірних – заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів.

Храм zazimye.info

У неділю Пасхи богослужіння, по можливості, проводити надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі.

При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані.

Та однак, якщо карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома.

Святити паски й великодні страви на Пасху можна лише надворі і слідкувати за тим, аби віряни не скупчуватися і тримали дистанцію. Освячувати страви можна у великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

Освячення паски see-life.biz

Окрім того, предстоятель УГКЦ наголошує на тому, що літні люди та ті, що мають респіраторні захворювання мають залишатися дома: "Їх слід повідомити, що великодні кошики будуть освячені теж за посередництвом онлайн-трансляцій", – повідомляє прес-служба УГКЦ.

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