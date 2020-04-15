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15 квітня • оновлено в 11:24
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Великдень на карантині: глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL розкажуть, як вірянам пережити пандемію

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Оскільки карантин в Україні захопить і Великдень, віряни зіткнулися з проблемою, як відзначити одне з найбільших свят християн в умовах пандемії.

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Про це та інші виклики для релігійної сфери життя з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком) поговорить шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Ефір програми "Відкрита Церква" буде доступний на YouTube-каналі "Живе телебачення" 15 квітня о 16:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Блаженніший Святослав та Орест Сохар

Блаженніший Святослав та Орест Сохар

Зокрема, глава УГКЦ і шеф-редактор OBOZREVATEL поговорять про те, як на життя суспільства вплинула пандемія коронавірусу, про Великдень під час карантину, а також про труднощі, з якими через цю кризу довелося зіткнутися кожній людині, церкві та Україні загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Святослав Шевчук Орест Сохар
Місце
Україна
Тег
УГКЦ
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