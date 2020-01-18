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18 січня • оновлено в 13:30
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Вдарять сильні морози: синоптик дав страхітливий прогноз на весну-2020 в Україні

6.2т
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Жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Дощів, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, очікувати не варто. Це пов'язано не в останню чергу з тим, що за класифікацією Брюсового календаря настав рік Місяця, передає "РБК-Україна".

А весна цьогоріч буде дуже холодна, особливо її перша половина.

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Заморозки

Заморозки

24 канал

"До середини березня будуть триматися сильні морози. У квітні – холодно й вогко, тільки наприкінці місяця стане ясно й тепло. Травень – жаркий і посушливий, в середині понад два тижні без опадів", – зазначив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 будуть не дуже холодними. Водночас людей чекають температурні гойдалки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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