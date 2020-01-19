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19 січня • оновлено в 09:18
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Вдарить мороз: синоптики здивували прогнозом на Водохреще в Україні

1.5т
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В Україні на Водохреще 19 січня буде плюсова температура вдень, а вночі трохи поморозить.

Водночас опадів у святкову неділю не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Традиційно, тепліше цього дня буде в Криму та на Закарпатті. Там температура повітря становитиме +2... +4 градуси.

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На Водохреще в Україні похолодає

На Водохреще в Україні похолодає

А ось в інших областях вдень буде прохолодніше: від 1 до 3 градусів тепла.

Вночі ж стовпчики термометрів різко опуститися – до шести градусів із позначкою мінус.

У Києві на Водохреще буде сонячно: 0... +2 вдень і -2 ... -4 градуси вночі.

Погода в Україні 19 січня

Погода в Україні 19 січня

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптикині Наталії Діденко, в Україні на вихідних, 18 і 19 січня, очікується сонячна і суха погода.

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Автор
Марта Рок
Теми
Хрещення Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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