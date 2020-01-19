Вдарить мороз: синоптики здивували прогнозом на Водохреще в Україні

В Україні на Водохреще 19 січня буде плюсова температура вдень, а вночі трохи поморозить.
Водночас опадів у святкову неділю не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Традиційно, тепліше цього дня буде в Криму та на Закарпатті. Там температура повітря становитиме +2... +4 градуси.
На Водохреще в Україні похолодає
А ось в інших областях вдень буде прохолодніше: від 1 до 3 градусів тепла.
Вночі ж стовпчики термометрів різко опуститися – до шести градусів із позначкою мінус.
У Києві на Водохреще буде сонячно: 0... +2 вдень і -2 ... -4 градуси вночі.
Погода в Україні 19 січня
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптикині Наталії Діденко, в Україні на вихідних, 18 і 19 січня, очікується сонячна і суха погода.
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