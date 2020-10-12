Вчені з'ясували, як коронавірус змінює організм хворого

Коронавірус SARS-CoV-2 змінює заражені людські клітини, відключаючи системи захисту і синтез білків.

Це сприяє розвитку важких симптомів у хворих на COVID-19, йдеться в дослідженні американських вчених, опублікованому в журналі Cell.

Дослідники вивчили, як кожен із білків, що продукується геномом коронавірусу, взаємодіє з молекулярними компонентами всередині клітин людського організму.

З'ясувалося, що SARS-CoV-2 атакує три важливі клітинні процеси, порушуючи синтез білків організму-господаря.

По-перше, вірус викликає дисфункцію дозрівання матричної РНК (мРНК) – молекули, яка здійснює перенесення генетичної інформації з ядра клітини до рибосом, де відбувається синтез білків. По-друге, він блокує самі рибосоми і порушує систему транспортування білків за межі клітини.

Наприклад, коронавірусний білок NSP1 блокує проникнення мРНК людини в рибосому, однак пропускає вірусну мРНК, яка має своєрідний "код доступу" – специфічну ділянку молекули, яка може служити як мішень для лікарських препаратів.

Усе це перешкоджає нормальній роботі захисних систем клітини. Водночас клітина не помирає, і вірус може використовувати її та її ресурси для власного розмноження.

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