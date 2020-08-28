Вчені з'ясували, що денний сон може бути смертельно небезпечним

Китайські вчені Медичного університету Гуанчжоу прийшли до висновку, що денний сон тривалістю годину і більше може бути смертельно небезпечний.

Для оцінки взаємозв'язку між сном і ризиком смерті від серцево-судинних захворювань дослідники проаналізували більше 20 наукових робіт і 313 651 учасників, повідомляє MedicalXpress.

Виявилося, що тривалий денний сон пов'язаний з підвищеним на 30 відсотків ризиком смерті від всіх причин і на 34 відсотки більшою ймовірністю від серцево-судинних захворювань. Коли приймався до уваги нічний сон, тривалий денний сон був пов'язаний з підвищеним ризиком смерті тільки у тих, хто спав більше шести годин на добу.

Вчені з'ясували, що денний сон будь-якої тривалості пов'язаний з підвищенням ризику смерті на 19 відсотків. Цей зв'язок більш виражений у жінок, у яких ймовірність смерті після денного сну була на 22 відсотки вище.

При цьому сон тривалістю менше години не був небезпечний для здоров'я і міг поліпшити стан серцево-судинної системи у тих, хто погано спить вночі, відзначили дослідники.

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