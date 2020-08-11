Вчені виявили несподіваний засіб від COVID-19

Дослідники з Університету Сантьяго-де-Компостела в Іспанії стверджують, що рідина для полоскання рота з йодом може знищити коронавірус і запобігти COVID-19 або зменшити його симптоми, якщо хтось уже захворів.

Як повідомляє Daily Mail, вчені стверджують, що певні типи рідини для полоскання рота можуть володіти "значною віруліцидною активністю".

Протестувавши невелику групу пацієнтів із COVID-19, вони виявили, що використання рідини для полоскання рота знизило кількість вірусів у їхній слині, що полегшило симптоми і прискорило одужання.

Оскільки в дослідженні взяли участь усього лише 4 людини, вчені закликали провести масштабніше дослідження, щоб перевірити їхню теорію. Вони стверджують, що дієвою є одна марка, яка містить йод, – це Бетадин.

Дослідники стверджують, що він буде показаний насамперед симптоматичним пацієнтам, особливо протягом першого тижня після появи симптомів, коли вірусні заряди в слині найбільш високі.

"Безсимптомні пацієнти зазвичай мають низьке вірусне навантаження, але ті, у кого в кінцевому підсумку розвиваються симптоми, мають значно більше вірусне навантаження навіть під час пресимптомної фази; відповідно, застосування PVP-I для населення в цілому можна розглядати як додаткову профілактичну міру", – відзначили вчені.

"Іспанське дослідження показало, що вірусне навантаження коронавірусу в слині кожного з пацієнтів впало після того, як їм дали рідину для полоскання рота", – наголосило видання.

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