Вчені виявили 'фантастичну' для життя людей планету

Вашингтонський університет під керівництвом вченого Дірка Шульце-Макуха провів пошуки у Всесвіті планет, які були б схожі на Землю або зовсім були б ідеальні для життя людей.

Потенційно "фантастичні" планети, як їх назвали дослідники, могли бути помітно більшими, трохи теплішими і, можливо, "вологішими" Землі, пише Astrobiology.

Серед 24 об'єктів, відібраних авторами дослідження, жоден повністю не відповідав всім критеріям "фантастичності". Однак одна планета, за словами вчених, володіє чотирма "критичними характеристиками", що робить її, можливо, більш комфортною для життя, ніж Земля.

Відзначається, щоб життя могло зародитися, планета не повинна бути занадто старою, інакше вона вичерпає своє геотермальне тепло і не матиме захисних магнітних полів. Наприклад, Землі близько 4,5 мільярда років, але дослідники стверджують, що оптимальним місцем для життя є планета, вік якої становить від п'яти до восьми мільярдів років.

Крім того, розмір і маса теж мають значення. Більша, ніж Земля, планета, буде довше зберігати геотермальне тепло, а її гравітація зможе утримувати досить густу атмосферу. За розрахунками дослідників, середня температура приблизно на п'ять градусів Цельсія вище земної укупі з більш високою вологістю краща для зародження життя.

Раніше OBOZREVATEL писав про найвідоміші метеорити, що впали на Землю: Гоба, Челябінський, Тунгуський та інші.