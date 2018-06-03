"Вбивство" Бабченка: що українці думають про спецоперацію СБУ

Спецоперація СБУ з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка видалася українцям схожою на виставу.

Таку думку висловили читачіOBOZREVATELу відповідному опитуванні на нашому сайті. Всього проголосували 5525 чоловік.

41% тих, хто проголосував вибрали варіант "замовник-зброяр і кілер-монах - це дуже схоже на виставу".

Майже кожен третій респондент (30%) вважає, що замах насправді був, але далі нехай розбирається слідство.

Ще 27% проголосували за варіант "звичайно, все було так, як стверджує СБУ і ГПУ".

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченка у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родину.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Бабченко відверто написав про пережите.