УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

"Вбивство" Бабченка: що українці думають про спецоперацію СБУ

1.3тЧитати новину російською

Спецоперація СБУ з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка видалася українцям схожою на виставу.

Таку думку висловили читачіOBOZREVATELу відповідному опитуванні на нашому сайті. Всього проголосували 5525 чоловік.

41% тих, хто проголосував вибрали варіант "замовник-зброяр і кілер-монах - це дуже схоже на виставу".

Новини
"Увімкніть мозок!" "Убитий" Бабченко виступив з жорстким зверненням

Майже кожен третій респондент (30%) вважає, що замах насправді був, але далі нехай розбирається слідство.

Ще 27% проголосували за варіант "звичайно, все було так, як стверджує СБУ і ГПУ".

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченка у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родину.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Бабченко відверто написав про пережите.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
Об'єкти
Служба безпеки УкраїниГенеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги