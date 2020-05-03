"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Пост зі звинуваченнями на адресу OBOZREVATEL на сторінці глави Офісу президента Кирила Тимошенка активно підтримувався ботами.

Це помітили самі користувачі Facebook у коментарях під постом чиновника. "Подивилася поширення (в групах, – Ред.). Самі ботяри нагнали групами цю "важливу інформацію". Ганьба!" – пише Людмила Школьна.

Коментар під постом Кирила Тимошенко Скрін

Тимошенко підтримав користувач із ніком Вася Пупкін Скрін

Підозра про те, що Офіс президента використовує ботів для поширення своїх постів, підтверджується профілями користувачів, активність яких зводиться до поширення новин із маловідомих джерел. Найчастіше у них на сторінці немає жодної додаткової інформації, особистих фото та друзів. Причому, ділилися постом, в основному, користувачі, сторінки яких були створені в той же день.

Профіль Ірини Адамівни Моспанчук Скрін

Найбільша кількість підозрілих профілів вказує своє місце проживання у містах Вінниця, Ужгород і Київ. А ось інформацію поширюють по всіх можливих групах інших міст України.

Профіль Андрія Бойка Скрін

При цьому, реальні учасники груп теж помітили проплаченність цих перепостів.

"І тільки Андрій з Ужгорода переживає за Кропивницький, і пише пости за бабло", – написав Михайло Сафонов.

Профіль Андрія Кушніра Скрін

У більшості випадків під перепостами немає коментарів та лайків, а самі користувачі піддаються критиці з боку інших учасників груп.

Як писав OBOZREVATEL, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в мережі назвали ймовірним замовником кібератак на видання OBOZREVATEL.

Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні угоди оточення президента, а саме – ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу і медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

У скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і бізнесмен з Росії Борис Баум – претендент на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

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