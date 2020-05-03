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3 травня • оновлено в 23:19
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"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

41.1т
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Пост зі звинуваченнями на адресу OBOZREVATEL на сторінці глави Офісу президента Кирила Тимошенка активно підтримувався ботами.

Це помітили самі користувачі Facebook у коментарях під постом чиновника. "Подивилася поширення (в групах, – Ред.). Самі ботяри нагнали групами цю "важливу інформацію". Ганьба!" – пише Людмила Школьна.

Коментар під постом Кирила Тимошенко

Коментар під постом Кирила Тимошенко

Скрін

Тимошенко підтримав користувач із ніком Вася Пупкін

Тимошенко підтримав користувач із ніком Вася Пупкін

Скрін

Підозра про те, що Офіс президента використовує ботів для поширення своїх постів, підтверджується профілями користувачів, активність яких зводиться до поширення новин із маловідомих джерел. Найчастіше у них на сторінці немає жодної додаткової інформації, особистих фото та друзів. Причому, ділилися постом, в основному, користувачі, сторінки яких були створені в той же день.

Профіль Ірини Адамівни Моспанчук

Профіль Ірини Адамівни Моспанчук

Скрін

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Найбільша кількість підозрілих профілів вказує своє місце проживання у містах Вінниця, Ужгород і Київ. А ось інформацію поширюють по всіх можливих групах інших міст України.

Профіль Андрія Бойка

Профіль Андрія Бойка

Скрін

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

При цьому, реальні учасники груп теж помітили проплаченність цих перепостів.

"І тільки Андрій з Ужгорода переживає за Кропивницький, і пише пости за бабло", – написав Михайло Сафонов.

Профіль Андрія Кушніра

Профіль Андрія Кушніра

Скрін

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

У більшості випадків під перепостами немає коментарів та лайків, а самі користувачі піддаються критиці з боку інших учасників груп.

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL
"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в мережі назвали ймовірним замовником кібератак на видання OBOZREVATEL.

Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні угоди оточення президента, а саме – ввезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу і медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

У скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і бізнесмен з Росії Борис Баум – претендент на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Кібератака Обозреватель
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Галицький Данило
Галицький Данило
Обоз, все эти пупкины, андрэи, ани, ирины ивановны, как продукт внутренних органов в проруби, пусть болтаются, оно не потопляемо, только вот эта прорубь должна быть в мацкве-реке и пусть там воняют, только вы ,,телепортируйте' их в будущем из своего сайта. Спасибо за удалённый набор слов!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зе и сам - бот!
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5
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Махал Махалыч, персонаж з мультфільму.
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0
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Лучшая защита это нападение.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бобровский Виталий, Только не в этом случае.
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