Варфоломія попросили відкликати Томос для України: синод РПЦ зробив скандальну заяву

Синод РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) закликав Вселенського патріарха Варфоломія "визнати помилкою" видачу Томосу Православної церкви України та відкликати його.

Про це сказано в "Заяві Священного Синоду УПЦ про ситуацію в українському та світовому Православ'ї", опублікованій 3 квітня прес-службою церковників.

У РПЦ стверджують, що дії Константинопольського патріархату "завдали великої шкоди українському православ'ю і стали загрозою для всеправославної єдності".

"Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій повинен визнати свою помилку і працювати над її виправленням. Способом виправлення цієї помилки могло би бути відкликання Томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання Всеправославних зборів для соборного вирішення українського церковного питання", – йдеться в повідомленні.

"Жодна з помісних православних церков не визнала цього незаконного діяння Константинопольського патріархату, а значна частина помісних церков, зокрема Антіохійська, Російська, Кіпрська, Сербська, Польська, Албанська і Православна Церква в Чеських землях і Словаччині в різних формах уже висловили свою незгоду", – вважають у РПЦ.

Синод також заявив, що помісні церкви не визнають ПЦУ, через що "забороняють своєму духовенству мати будь-молитовне спілкування та літургійне співслужіння з її представниками".

Синод РПЦ в Україні 3 квітня 2019 року news.church.ua

Нагадаємо, раніше предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України "Томосом рабства, а не свободи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Епіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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