Негативная энергия, отличающая наступающую неделю, будет уравновешиваться позитивной, а неприятные события неожиданно оборачиваться приятной стороной – такие "качели" будут испытывать наше терпение в течение всех семи дней. В связи с эти важно помнить, что жизнь многогранна и непредсказуема, поэтому зацикливаться на одном – особенно, негативном – состоянии не стоит.

Овен

Начало недели может быть напряженным, но уже за пару дней все постепенно наладится – вы успокоитесь и почувствуете уверенность в своих силах. Вы сможете завершить старые дела и начать новые, которые запланировали на это время. Вам удастся найти общий язык и с коллегами – даже теми, кто не питает к вам добрых чувств. Выходные, как и положено, стоит посвятить отдыху, релаксу и очищению организма – это хорошее время для лечебного голодания, йоги, посещения бани и SPA-салона.

Телец

Стоит не только помнить народную мудрость о том, что молчание – золото, но и руководствоваться им в действиях: чем меньше вы будете говорить в это время, тем лучше будет для вас – вашу откровенность не смогут использовать вам во вред. В конце недели велик риск быть обманутыми – например, пострадать от мошенников, которые воспользуются вашим доверием. Чтобы подобного не произошло, нужно поменьше общаться с незнакомыми людьми, даже если они кажется вам очень привлекательными.

Близнецы

Силу – как физическую, так и моральную, которую пошлют вам в это время звезды, нужно использовать исключительно в мирных целях – например, на работе или дома, где всех дел никогда не переделаешь. Во второй половине недели возможно появление человека из прошлого, о расставании с которым вы сожалели все предыдущие годы – возможно, судьба дает вам шанс исправить старую ошибку и наладить отношения с ним. Воскресенье – прекрасное время для начала реализации нового проекта.

Рак

Столкнувшись с откровенным недоброжелательством коллег или знакомых, не торопитесь по привычке прятаться в свою "раковину", уходя от конфликта – покажите неприятелю, что – в случае необходимости – вы можете за себя постоять. Профессиональная инициатива и чрезмерная активность в это время наказуемы. Хотите не только ничего не потерять, но и остаться в выигрыше? Сидите тише воды и ниже травы – повезет тем, кто сумеет сделать вид, что всем доволен и ни в чем не нуждается.

Лев

Эмоциональное напряжение, которое даст о себе знать в начале недели, довольно быстро спадет и позволит посмотреть на мир с оптимистической точки зрения. Все запланированное в это время будет удаваться легко и практически без усилий, что значительно упростит решение профессиональных задач. Принимая важные жизненные решения, опирайтесь не только на логику, которая может дать сбой, но и на интуицию – внутренний голос, который обретет дар провидения, вас точно не подведет.

Дева

Профессиональный успех ждет тех, кто сможет составить четкий план действий и будет скрупулезно его придерживаться, ну а поскольку для вас дисциплина – любимый вид спорта, можно сделать вывод, что вы легко обставите своих непосредственных конкурентов. Ответ на важный вопрос, который давно вас мучает, можно будет получить во сне или посредством любого другого знака – например, в виде надписи на билборде или случайно услышанной в толпе фразы – главное, смотреть и слушать внимательно.

Весы

В отношениях с коллегами, даже если они в корне неправы, стоит сдерживать эмоции – разговор на повышенных тонах может сослужить плохую службу: конфликтная ситуация рано или поздно уладится, а взаимная враждебность останется. Во второй половине недели можно приступать к реализации проекта, который вы все время откладывали на потом: условия для этого окажутся наилучшими, да и ваша целеустремленность достигнет своего пика – вы сможете достичь любых профессиональных вершин.

Скорпион

Наступает время, когда стоит держать свой колючий язык за зубами, в противном случае вы рискуете обидеть людей, которые ни в чем перед вами не провинились, о чем впоследствии будете жалеть. Вы довольно быстро поймете свою ошибку и попытаетесь ее исправить, но не факт, что вам это удастся. Начало нового проекта или бизнеса стоит приурочить ко второй половине недели – грех упускать благоприятные для этого обстоятельства, которые сложатся только в это конкретное время.

Стрелец

Удача будет сопутствовать тем, кто видит цель, не замечает возникающих на пути препятствий и верит в себя. Все эти качества присущи вам, как никакому другому знаку Зодиака, так что можете считать, что "золотой ключик" – то есть, профессиональные достижения – у вас в кармане. Это также очень хорошее время для налаживания контактов и ведения переговоров – окружающие будут легко идти на контакт и выполнять любые ваши просьбы, не ставя особых условий и ничего не требуя взамен.

Козерог

Нынешняя неделя – не самый лучший период для проведения семейных праздников и юбилейных торжеств: энергии времени не способствуют единению на родственной основе – общение может закончиться конфликтом, так что лучше перенести такие мероприятия. Тревожные мысли, которые могут преследовать вас в это время, скорее всего, предопределит негативное влияние Луны и звезд. К реальному положению вещей ваше настроение не будет иметь никакого отношения, так что не принимайте его всерьез.

Водолей

Неделя идеально подходит для покупки движимого и недвижимого имущества: тем, кто давно собирался приобрести автомобиль, дом или земельный участок, стоит поторопиться – обстоятельства не всегда будут складываться так благоприятно. По возможности стоит избегать любого негатива: не читать плохих новостей, не общаться с неприятными людьми – впущенная внутрь отрицательная энергия отнимет силы, которые – при ином раскладе – можно будет потратить на профессиональные свершения.

Рыбы

На рабочем месте преуспеют те, кто привык надеяться только на себя: увы, коллективный труд нужного результата не даст – каждый будет тянуть "одеяло" в свою сторону, а пострадает общее дело. Так что рекомендуется действовать по принципу "хочешь сделать хорошо, сделай сам". Звезды также настоятельно рекомендуют вам заняться благотворительностью: даже у тех, кто не обладает многомиллионным состоянием, найдутся действенные способы оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!