Вакцинація від COVID-19 в Україні: лікар пояснив деталі

Під час кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні будуть актуальними усі обмежувальні заходи, що чинні на сьогоднішній день. За умов грамотної інформаційної політики кількість бажаючих вакцинуватися громадян зростатиме.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Навіть за вакцинації буде необхідно дотримуватися певних обмежувальних заходів, які застосовуються зараз", – зауважив він.

"Напевне, це дозволить відкрити усі заклади, які обслуговують населення. Проте, індивідуальні заходи, такі як дотримання дистанції чи використання масок, залишаться актуальними", – додав медик.

Коментуючи дані останнього соцопитування, яке показало, що 40% українців мають намір відмовитися від щеплення від COVID-19, навіть якщо воно буде безкоштовним, Курпіта спрогнозував, що ситуація зміниться.

"Я дивлюсь, що кількість українців, які готові вакцинуватися, зростає. Якщо півтора місяці тому було 37%, зараз уже 57% готові вакцинуватися", – сказав він.

"Правильна інформаційна політика з поясненням, для чого це потрібно, із визначенням тих груп, які повинні вакцинуватися в першу чергу, а також демонстрація того, що це не корупційна схема, що не будуть використовуватися якісь додаткові стимули чи ще щось, призведе до позитивних змін у суспільстві, суспільство почне толерантніше брати участь у програмі вакцинації", – заявив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, у США пообіцяли зробити усе, щоб Україна отримала вакцину від коронавірусу якнайшвидше. В Сполучених Штатах також підтримали відмову України від вакцини виробництва Росії.