Лікар заявив, що вакцинація стала критичною в школі через коронавірус

В ситуації епідемії коронавірусу питання вакцинації стало критичним для школярів.

Про це в бліц-інтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Це надзвичайно важливо і критично. З коронавірусом ніхто не скасовував усі інші хвороби, які існують", – наголосив він.

Батькам, що готують дітей до початку навчального року, медик порекомендував разом з сімейним лікарем перевірити календар щеплень і обов’язково зробити необхідну вакцинацію.

За оцінками Курпіти, спалах кору в Україні малоймовірний протягом 2-3 наступних років, оскільки останній спалах був у 2018-2019 роках. "Але є інші захворювання, включно з паротитом (свинкою), дифтерією, про які варто пам’ятати. Для цього є щеплення", – нагадав він.

Лікар також пояснив, чи варто дітям шкільного віку робити щеплення від грипу. "Діти до п'яти років вважаються найбільш уразливими до грипу, і саме вони входять до основної групи, яким й слід робити щеплення", – пояснив він.

Разом з тим медик зауважив, що й решті дітей та дорослих рекомендується зробити щеплення від сезонних штамів грипу, оскільки це значно полегшує перебіг хвороби або взагалі рятує від зараження, а також дозволяє лікарю вчасно ухвалювати "правильні діагностичні та клінічні рішення" у разі іншого захворювання.

Повну версію бліц-інтерв’ю з Володимиром Курпітою читайте тут.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL оприлюднив календар щеплень України, в якому, зокрема, вказані обов’язкові щеплення дітей шкільного віку.

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