Учені виявили, яка вакцина від COVID-19 може дати найкращий результат

Вакцина від коронавірусу у вигляді назального спрея або інгалятора може бути ефективніше уколів.

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Вчені Оксфордського університету і Імперського коледжу Лондона вважають, що введення вакцини безпосередньо в легені може бути кращим способом захисту людей від респіраторної інфекції, пише Daily Mail.

Обидва університети в даний час досліджують свої уколи, що вводяться шляхом ін'єкції в м'язи, на тисячах людей у клінічних випробуваннях.

Оксфордська вакцина, яка веде в світовій гонці за лікування COVID-19, в даний час випробовується на більш ніж 10 000 осіб у Великобританії, Бразилії і Південній Африці після переходу в третю фазу випробувань.

Тим часом перший здоровий волонтер 23 червня отримав "невелику дозу" вакцини Імперського коледжу Лондона і не повідомив про будь-які побічні ефекти.

Їх кандидати на вакцини працюють, навчаючи організм розпізнавати коронавірус, щоб він міг швидко боротися з хворобою, перш ніж у нього з'явиться шанс викликати інфекцію. Жоден з них ще не довів свою ефективність на людях.

Але провідні вчені вже планують запустити другу хвилю досліджень, присвячених так званій імунізації слизової оболонки.

Слизові оболонки являють собою захисні шари тканини, які вирівнюють поверхні внутрішніх органів, в тому числі легких і дихальних шляхів. Вони також покривають точки входу, такі як ніс і рот, ловлячи патогенні мікроорганізми, які намагаються проникнути в організм.

Вони утворюють потужну липку сітку, що затримує віруси, які намагаються проникнути. Вводячи вакцину в точках входу, вона навчає слизову оболонку, щоб вона могла ідентифікувати COVID-19 і блокувати його проникнення.

Цей вид вакцини може бути введений через назальний спрей, як це робиться при грипі у дітей, або інгалятор.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Китаї перша вакцина від коронавірусу пройшла успішне випробування на людях.