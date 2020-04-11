Вакцина від коронавірусу може бути небезпечна для старих – біолог

Вакцина від коронавірусу може становити загрозу для групи ризику зараження – людей похилого віку.

У вакцинації від коронавірусу COVID -19 немає потреби. Про це в ефірі ObozTV заявила кандидат біологічних наук Надія Жолобак.

Як пояснила біолог, якісні вакцини створюються протягом декількох років, при цьому обов'язковим заключним етапом є "тест на алергенність" нової вакцини, який проводиться на морських свинках.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У той же час вона зазначила, що з 1990-х років Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення про те, що "для третіх країн", ймовірно, і для України, "можуть використовуватися вакцини, які не пройшли тест на алергенність". "Це дуже насторожує", – сказала біолог.

Вакцина від коронавірусу може бути небезпечна для людей похилого віку

У цьому контексті біолог припустила, що вакцини, які не пройшли такого тесту, становлять потенційну загрозу для "групи ризику з респіраторних захворювань – літніх людей".

"З віком у людей знижується імунна відповідь, тому стимуляція імунної відповіді на патоген може бути неефективною. Застосування вакцин, особливо тих, які мають велику кількість побічних ефектів, у людей, у яких є велика кількість супутніх захворювань, невідомо як реалізується", – підкреслила вона.

Біолог навела приклад вакцинації від коронавірусу котів. "У котів теж є коронавірусна інфекція. Коли вона в тяжкому стані, коти помирають, їх врятувати неможливо. Ветеринари не один рік працювали над тим, щоб створити вакцину для котів, і така вакцина створена, але вона має ряд протипоказань. Нею можна прищеплювати тільки маленьких кошенят, які не контактували з коронавірусом. В іншому випадку вакцина може спровокувати погіршення стану тварини і навіть смертельний результат".

Виходячи з цього, біолог закликала "спочатку потренуватися на котах, а потім тренуватися на людях".

Вона також заявила, що у вакцинації від коронавірусу COVID -19 немає потреби, оскільки в даний час "відбувається формування популяційного колективного імунітету".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Надія Жолобак заявила про те, що 30% населення України має імунітет проти коронавірусної інфекції, більше половини населення хворіє коронавірусною інфекцією безсимптомно. 80% населення взагалі не відчуває або в легкій формі переносить коронавірусну інфекцію.

Сімейна лікарка Віталіна Олещенко розповіла про "нетиповий і непротокольний" випадок зараження коронавірусною інфекцією, який протікав практично безсімтомно.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!