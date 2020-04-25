Вакцина від COVID-19 може бути неефективною, коронавірус помре сам – лікар з Ізраїлю

Оскільки коронавірус COVID-19 постійно мутує, ефективність будь-яких вакцин проти нього є сумнівною.

З мутацією вірусу можуть бути пов'язані і випадки повторного зараження. Таку думку під час Facebook-трансляції OBOZREVATEL висловив реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль (проскролльте новину до кінця, щоб подивитися відео).

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Він повідомив про те, що 22 квітня в Ізраїлі був зареєстрований випадок повторного зараження коронавірусом 86-річного чоловіка. "Я думаю, що це залежить від мутації штамів і від того, що антитіла, які виробляються в організмі, для певного штаму", – пояснив медик.

Виходячи з цього, він зауважив, що ефективність щеплень від коронавірусу викликає сумніви. "Особисто я сильно не вірю в щеплення з тієї причини, що все-таки є багато штамів і все-таки вірус мутує. Він мутує не так швидко, але він все одно мутує", – зауважив лікар.

Вакцина від COVID-19 може бути неефективною

У цьому контексті він навів модель мутації коронавірусу. "Якщо ми розділимо COVID на 3 групи, А, В і С, де А – спочатку Китай, В – це Європа, С – Південно-Східна Азія, частина кожного з них – в Америці – і подивимося на вірус, то група В і С мутує в бік групи А".

Медик нагадав про те, що цей COVID не був характерний для людини. "Кажани, змії, ящірки – це було його середовище проживання".

"Якщо це так, то ми можемо припустити, що вірус А мутує в бік матричного, тваринного вірусу. Частина людей помре, частина перехворіє, і він просто мутує і не буде передаватися людині", – допустив він.

Відповідаючи на запитання, який час може знадобитися для того, щоб коронавірус мутував у "матричний" бік і перестав бути небезпечним для людини, лікар сказав: "Це ненауково, але, за моїми відчуттями, два місяці".

Він також нагадав про останні наукові дослідження, які показали, що вірус майже нежиттєздатний у вологому теплому середовищі. "У нас попереду літо – це вологе тепле середовище", – зауважив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бриль назвав кращий засіб лікування при легкій формі коронавірусу, озвучив новий симптом COVID-19 і припустив найбільш ймовірну причину численних випадків зараження медиків.

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