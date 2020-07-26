Вагітна не може бути хрещеною? У ПЦУ розвінчали черговий забобон

У Православній церкві України спростували забобон про те, що вагітна жінка не може хрестити дітей у церкві.

Так, церква не забороняє жінкам в положенні бути хрещеними мамами, йдеться в повідомленні на сторінці ПЦУ в Facebook.

"Церква завжди ставилася і ставиться з повагою до жінки, тим більше вагітної, тому не бачить жодних перешкод для того, щоб вона була хресною", – йдеться в публікації.

У ПЦУ спростували забобон про те, що вагітна не може хрестити дитину Фото: ПЦУ / Facebook

При цьому в ПЦУ зазначили, що єдиним застереженням, яке варто враховувати, є самопочуття вагітної жінки, особливо, на останніх місяцях вагітності: їй може бути важко тримати дитину під час Таїнства.

"У такий світлий та наповнений любов’ю момент, як хрещення дитини, не варто зважати на чутки та забобони. Якщо у вас є певні сумніви чи запитання – радьтеся зі священниками, і ви зможете отримати правдиву відповідь. І знайте, що хрестити можна будь-коли, не існує ніяких обмежень у часі для здійснення Таїнства хрещення: піст чи свято – хрестити можна завжди, бо двері Церкви Спасителем відкриті для кожного і повсякчас!", – закликали в ПЦУ.

У ПЦУ закликали не звертати увагу на чутки і забобони (скриншот)

Єдиним застереженням, яке варто враховувати перед хрещенням, є самопочуття вагітної жінки (Скріншот)

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