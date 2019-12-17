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17 грудня • оновлено в 14:20
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

В житомирский госпиталь нужен препарат для заживления ран

721
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Люди, это срочно, сделайте репост, пожалуйста!!

В житомирский госпиталь, очень нужен препарат Mirragen, для послеоперационного заживления гнойной раны, тяжелой и хронической. Препарат дорогой, одна коробка стоит 23 700тыс грн, нужны две. У меня есть 10 тыс, остальное надо собрать и как можно быстрее купить. Хотя бы купить один аппарат до пятницы. И сегодня пришёл монитор для Реанимации киевского госпиталя, надо выкупить, изначально 57 тыс. - 30%, 40 тыс.

В житомирский госпиталь нужен препарат для заживления ран
В житомирский госпиталь нужен препарат для заживления ран
В житомирский госпиталь нужен препарат для заживления ран

В житомирском госпитале обслуживаются много воинских частей, много воинов получивших тяжелые ранения. Карта для помощи:

4627 0551 5012 8394 Приват и

5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

Отчёт, как всегда, опубликую сразу после покупки.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Давно этой попрошайки здесь не было. Видимо отдыхала на море...И вот опять нужны деньги...На новогодние праздники Тайланд очень дорог...
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Чего киборги гниют?! Так "Мовилем" их полей!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Обратись в Министерство обороны. Там обязательно помогут!
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