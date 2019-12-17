Люди, это срочно, сделайте репост, пожалуйста!!
В житомирский госпиталь, очень нужен препарат Mirragen, для послеоперационного заживления гнойной раны, тяжелой и хронической. Препарат дорогой, одна коробка стоит 23 700тыс грн, нужны две. У меня есть 10 тыс, остальное надо собрать и как можно быстрее купить. Хотя бы купить один аппарат до пятницы. И сегодня пришёл монитор для Реанимации киевского госпиталя, надо выкупить, изначально 57 тыс. - 30%, 40 тыс.
В житомирском госпитале обслуживаются много воинских частей, много воинов получивших тяжелые ранения. Карта для помощи:
4627 0551 5012 8394 Приват и
5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.
Отчёт, как всегда, опубликую сразу после покупки.
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