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18 квітня • оновлено в 12:41
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В УПЦ МП покликали віруючих до храму за Благодатним вогнем у розпал карантину

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Віруючих на Великдень покликали в Свято-Воскресенський храм УПЦ МП у Києві щоб вони "доторкнулися до Благодатного вогню", у розпал карантину.

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Кожен, хто прийде в храм, зможе запалити лампаду від привезеного вогню, повідомляється на сторінці керуючого справами Української православної церкви Московського патріархату митрополита Антонія.

"Завтра (19 квітня), з Божою поміччю, делегація Української православної церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома", – зазначив він.

Митрополит підкреслив, що необхідно дотримуватись санітарних правил. Але при цьому, за його словами, "кожен, хто прийде в цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню". "Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо", – додав представник УПЦ МП.

Також зазначається, що з метою уникнення масового скупчення людей Благодатний вогонь можна буде отримати за попереднім записом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендував проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан. Останні можуть долучитися до нього онлайн.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Великдень Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Тег
УПЦ МП
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