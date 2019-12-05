В Україну знову увірветься сніг: синоптики дали свіжий прогноз

У четвер, 5 грудня, в Україні очікується в основному суха погода, проте місцями все ж піде сніг.

Зокрема, невелика заметіль очікується на сході і північному сході: у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Снігопад в Україні Ілюстрація

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу.

У Києві 5 грудня також без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) оголосила нинішнє десятиліття найспекотнішим за всю історію.

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