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5 грудня • оновлено в 06:11
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В Україну знову увірветься сніг: синоптики дали свіжий прогноз

1.2т
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У четвер, 5 грудня, в Україні очікується в основному суха погода, проте місцями все ж піде сніг.

Зокрема, невелика заметіль очікується на сході і північному сході: у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

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Снігопад в Україні

Снігопад в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу.

У Києві 5 грудня також без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

В Україну знову увірветься сніг: синоптики дали свіжий прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) оголосила нинішнє десятиліття найспекотнішим за всю історію.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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