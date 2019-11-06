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6 листопада • оновлено в 09:33
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В Україну прийшов спекотний листопад: скільки ще протримається тепло

1.9т Читати матеріал російською

Температура в Україні продовжує бити рекорди. За словами синоптиків, похолодання прийде тільки на наступному тижні.

Такий погодний режим, кажуть вони, невластивий останнього місяцю осені. Так, в цьому році був побитий рекорд найтеплішого дня за останні 60 років і найтеплішою ночі – за 130 років, передає ТСН.

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Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві люди навіть вийшли на пляжі і повернулися до літніх видів спорту. "У нас пляжний сезон", – кажуть прихильники моржування.

Така погода, говорять метеорологи, відповідає кліматичному 21 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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