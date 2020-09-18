В Україну прийшов арктичний холод і приморозки: де чекати

В Україні впродовж 18-19 вересня спостерігатиметься різке похолодання аж до нічних приморозків. Причиною цього стане вторгнення арктичного повітря.

Зокрема, про найбільше зниження температури пресслужба ДСНС попередила мешканців західних, північних, східних і центральних областей.

Уночі стовпчики термометрів там не піднімуться вище 2-8°С тепла, а на поверхні ґрунту та місцями в повітрі взагалі будуть приморозки 0-3°С (18 вересня приморозки очікуватимуться лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині). Денна температура встановиться на рівні 9-15°С тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі – до 5-10°С тепла, вдень – до 14-19°С. Загалом середня добова температура повітря знизиться на 10-12°С.

Крім того, похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. Прохолодна погода утримається в Україні до 20-22 вересня. Лише з 23-25 вересня почнеться поступове потеплішання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: