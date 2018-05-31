В Україну прийшло літо: якою буде погода в перші дні червня

У п'ятницю, 1 червня, в Україні очікується сонячна погода без опадів, температура повітря прогріється до +28.

Згідно з даними Укргідрометцентру, найтепліше буде в західних і південних регіонах країни - від +24 градусів. У центрі очікується до +25, а на сході - від 17 до 19 градусів тепла.

У суботу, 2 червня, температура повітря практично не зміниться, тільки трохи потеплішає в східній частині країни - від +20 до +22. Однак на заході і в Вінницькій області пройдуть легкі дощі з грозами.

У неділю, 3 червня, на заході та Вінниччині продовжать випадати опади з грозами, які доберуться також до Житомирської, Київської, Чернігівської і Сумської областей. Стовпчик термометра показуватиме від 21 до 27 градусів тепла.

У Києві повітря прогріється від +22 до п'ятницю до +26 в неділю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди по спеці в Україні.