В Україну прийде осіннє похолодання: синоптикиня дала прогноз погоди на початок тижня

У понеділок, 2 листопада, циклон, який крутився над усією Україною, зміститься східніше і зумовить дощі лише на Лівобережжі.

Як написала в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, на решті території України опади не очікуються (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Температура повітря вночі та вдень не сильно відрізнятиметься. Вночі +5…+9 градусів, на Заході 0…+5 градусів.

Протягом дня в Україні очікується +8…+12 градусів, на Півдні +9…+14 градусів.

У Києві 2 листопада без опадів, температура повітря +8…+10 градусів.

"На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно – аж через тиждень", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 31 жовтня українські Карпати засипало снігом. Температура повітря опустилася до -4 градусів.