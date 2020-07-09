В Україну прийде антициклон: синоптик дала прогноз на вихідні

На вихідних в Україні буде переважно комфортна літня погода.

На більшій території України наприкінці тижня буде тепла, досить комфортна, погода. Лише місцями проллються дощі.

Про погоду на найближчі дні розповіла синоптик Наталія Діденко в Facebook. У п'ятницю, 10 липня, в Україну прийде антициклон Xabi.

Тому практично повсюдно очікується суха, сонячна погода вдень і зоряні ночі. Проте в другій половині дня 10-го липня в західних областях України можуть пройти дощі з грозами. Вітер південно-західний, невеликий, максимум помірний.

Температура повітря найближчої ночі +12...+19 градусів, в п'ятницю вдень +24...+29 градусів, на півдні місцями до +30 градусів.

У п'ятницю в Україну прийде антициклон Xabi (Facebook Наталії Діденко)

У Києві 10-го липня погода буде практично ідеальна, як для літа. Без опадів, багато сонця, трохи красивих білих купчастих хмар і максимальна температура повітря +26...+27 градусів.

У суботу та неділю стовпчики термометрів піднімуться до +30...+32 градусів, а з понеділка до столиці знову прийде свіже комфортне повітря.

У суботу спека в Україні захоче взяти реванш, температура повітря підвищиться до +27...+33 градусів. Локальні дощі – тільки в західній частині країни.

У неділю, на Петра і Павла, в західних областях через прихід активних атмосферних фронтів із заходу Європи відчутно похолодає і пройдуть грозові зливи.

Атмосферні фронти з Європи принесуть похолодання і дощі (Facebook Наталії Діденко)

На решті території переважно сухо, хіба що в Криму і в Миколаївській області місцями пройдуть дощі з грозами.

Прогноз погоди на вихідні в Україні (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Харківського гідрометцентру розповів, що літо в 2020 році в Україні не буде сильно жарким.