В Україну йдуть заморозки: синоптикиня попередила про тумани і рвучкий вітер

Погода в Україні у вівторок, 20 жовтня, буде сухою і водночас прохолодною, аж до мінізаморозків. А все тому, що наша країна, як і більшість європейських, потрапить під вплив потужного західного антициклону.

Так, цього дня практично повсюди буде без опадів, і лише в північних областях є ймовірність локальних невеликих дощів. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у вівторок країну охоплять тумани, що дуже характерно саме для цієї пори року, тому водіям варто бути уважними на дорозі.

Найближчої ночі температура повітря опуститься до +1… +6 градусів, місцями можливі навіть заморозки. Вдень 20 жовтня у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть +8… +13, на півдні триматимуться на рівні +12… +16 градусів.

Вітер цього дня буде з північного заходу, зокрема на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – поривчастий, некомфортний.

У Києві у вівторок суттєвих опадів не передбачається, однак вітер буде рвучким, чим посилюватиме відчуття холоду. Вночі очікується +3… +6, на околицях заморозки, а вдень усього до +10 градусів.

"Погрітися можна буде 22-23 жовтня – потеплішає до +14… +19 градусів. А поки що – не перемерзайте і дайте заробити кілька копійок жінкам, які продають у переходах плетені теплі шкарпетки і свої чудові жоржини й хризантеми", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптиків Укргідрометценру, погода в Україні з 19 до 23 жовтня обіцяє бути по-осінньому сонячною. Та незважаючи на те, що дощі в більшості областей припиняться, похолодання стане відчутнішим.