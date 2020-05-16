Погода в Україні в суботу, 16 травня, очікується сонячною та теплою Лише в деяких регіонах пройдуть дощі.

Швидкість вітру буде 7-12 метрів за секунду, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, опади очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій області. При цьому на сході країни температура вдень буде +13+15 градусів, вночі +6+8.

Погода в Україні

На півдні України буде тепліше: удень +17+20 градусів, вночі +10 +12. Найспекотніше буде в Криму, стовпчики термометра покажуть вдень +20+22 градуси.

Північні області опади оминуть. Повітря вдень прогріється до +15+17 градусів, вночі +6+8. Аналогічна погода буде і центральних регіонах.

Прогноз погоди в Україні 16 травня Укргідрометцентр

Дощів також не буде на заході країни. Температура вдень очікується в межах +15+18, вночі +5+7 градусів.

У Києві 16 травня дощі пройдуть лише вночі, вдень буде без опадів. Температура вдень +15+17, вночі +6+8 градусів.

Прогноз погоди в Києві 16 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25.

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