В Україну йдуть сніг і морози: синоптики попередили про різке похолодання
Температура опуститься в кінці жовтня
Це вже будуть не заморозки, а мороз
Синоптики попередили про дощі, можливий навіть сніг
У другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в кінці жовтня можливі дощі й навіть сніг, розповіла РБК-Україна начальниця відділу метеопрогнозів Наталія Голеня.
"Можливе значне похолодання. Це вже будуть не заморозки, це буде мороз", – уточнила синоптикиня.
Вона зазначила, що після 20-х чисел жовтня сніг в Україні – досить звичайне явище, особливо для північного сходу країни і Карпат.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в кінці наступного тижня прийде серйозне похолодання. Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував перші заморозки до -1 градуса.