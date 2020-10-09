В Україну йдуть сніг і морози: синоптики попередили про різке похолодання

У другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в кінці жовтня можливі дощі й навіть сніг, розповіла РБК-Україна начальниця відділу метеопрогнозів Наталія Голеня.

"Можливе значне похолодання. Це вже будуть не заморозки, це буде мороз", – уточнила синоптикиня.

Вона зазначила, що після 20-х чисел жовтня сніг в Україні – досить звичайне явище, особливо для північного сходу країни і Карпат.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в кінці наступного тижня прийде серйозне похолодання. Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував перші заморозки до -1 градуса.