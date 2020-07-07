В Україну йдуть грозові дощі з градом: названо області, яким 'не пощастить'

У середу, 8 липня, в Україні, за прогнозом погоди, очікуються грозові дощі, місцями шквали та град.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що негода вируватиме на Лівобережжі України, а в західних областях пройдуть періодичні дощі.

Водночас у Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму буде сухо. Крім того, в Україні знизиться температура повітря і спаде спека.

Карти погоди Facebook \ Наталка Діденко

"У середу вдень очікується +20...+26 градусів, на заході +18...+24 градуси, на півдні, на сході, на Дніпропетровщині +26...+30 градусів. І тільки в Луганській і Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів", – зазначила Діденко.

За прогнозом, подальше зниження температури очікується на півдні і сході України 9-10 липня.

В Україну йдуть дощі з градом Facebook \ Наталка Діденко

У Києві 8 липня не прогнозуються рясні дощі, можливі тільки вночі і вранці невеликі опади. Температура повітря вдень +22...+23 градуси.

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