В Україну йде справжня весна з дощами: які регіони під ударом

У найближчі дні по всій Україні очікується справжня весна. Тільки деякі регіони будуть страждати від проливних дощів.

Так, 16-17 лютого синоптики прогнозують суху і сонячну погоду. Місцями температура повітря прогріється до +13 градусів, йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в західних областях, без опадів. Вночі в регіоні від 0 до -2 градусів. Днем в Закарпатській області обіцяють до +7...+13 градусів.

В Україну йде весна з дощами bloknot-krasnodar.ru

Погода на сході України буде сухою і сонячною. Вночі в Луганській та Донецькій областях буде холодно - від -5 до -7 градусів. Вдень повітря прогріється до +1...+3 градусів. У Дніпрі прогнозують до +3...+5 градусів.

На півдні також буде тепло і сухо, без опадів. Вночі температура повітря в Миколаївській і Херсонській областях опуститься до -1...-3 градусів, вдень потеплішає до +5...+9 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі 0...-2 градуси, удень +5...+7 градусів.

Погода в Україні 16 лютого

У північних областях тепло і без опадів. Вночі температура повітря в Чернігівській і Сумській областях опуститься до -1...+1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Вночі очікується від -2 до 0 градусів, вдень потеплішає до +6...+7. У Кіровоградській області прогріється до +8 градусів.

Погода в Україні 17 лютого

У Києві 16-17 лютого буде сухо, хмарно з проясненнями і без дощу та снігу. Вночі температура повітря складе -1...+1 градус, вдень очікується до +7...+9 градусів.

Дощі в Україні пройдуть 18 лютого. Так, синоптики прогнозують опади на заході країни. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Житомирі та Луцьку дощі не припиняться добу. Також дощі очікуються в Київській, Чернігівській і Сумській областях. У решті регіонів – хмарно і сухо.

Погода в Україні 18 лютого

Раніше OBOZREVATEL писав, що тепла, безсніжна зима несе в собі величезні ризики і може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми. Зокрема, навесні Україну і зовсім може завалити снігом.

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