В українського бранця Кремля знайшли рак

У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання. Водночас бранець Кремля досі перебуває в орендованій квартирі у Крыму, де йому визначений домашній арешт.

Про це повідомив його адвокат Айдер Азамато у коментарі кореспонденту "Крим.Реалії". За його словами, намагання перевезти обвинуваченого до іншого, комфортнішого місця — не завершилися успіхом.

"За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж", — зазначив він.

Асан Чапух ua.krymr.com

Адвокат додав, що раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі погано впливає на його здоров'я.

Зазначається, що 7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам справи "Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до трьох років умовно, з випробувальним терміном у три роки.

Асан Чапух отримав три з половиною роки умовно, з випробувальним терміном на такий само строк.

До розгляду апеляції на відповідний вирок усі фігуранти справи залишатимуться під домашнім арештом. Підкреслимо, що всі четверо своєї провини не визнають.

Як писав OBOZREVATEL, український блогер КРИМський бандерівець повідомив, що Росія вбиває заручників: фігуранта справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха у важкому стані госпіталізували до шостої міськлікарні Сімферополя.

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