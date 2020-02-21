В Україні з'явилася перша аудиторія віртуальної реальності: хто подарував

В Інституті біології і медицини Київського національного університету ім. Т. Шевченка 21 лютого відкрили першу в Україні медичну аудиторію віртуальної реальності.

Тепер студенти-медики зможуть вивчати анатомію з використанням VR-технологій. Такий подарунок університету зробив Борис Колесніков та його благодійний Фонд.

Українська система освіти лише починає знайомитися з віртуальними технологіями. Системи VR дозволяють візуалізувати і моделювати складні анатомічні структури, спостерігати в реальному часі за ходом операції, підготуватися до роботи в операційній, вивчити анатомію і процеси, що відбуваються в організмі людини.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Викладачі підкреслюють: нове обладнання допоможе майбутнім медикам краще засвоїти інформацію, набути необхідні практичні навички. VR-аудиторія розрахована на 30 осіб і укомплектована окулярами віртуальної реальності Huawei і Oculus Rift S, смартфонами, навушниками Google, комп'ютерами, інтерактивними панелями, сервером і мережевим обладнанням загальною вартістю 820 тис. грн.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

"Упевнений, що поступово метод навчання із застосуванням технологій віртуальної реальності стане основним інструментом в освіті українських школярів і студентів, додатковою можливістю використання нових технологій, підвищення інтересу до навчальних предметів. Мій Фонд слідкує за трендами і тенденціями в світі технологій і підтримує найсміливіші ініціативи.

Сьогодні ми зробили подарунок у вигляді сучасної дорогої аудиторії провідному університету України, а найближчим часом передамо йому медичні багатофункціональні тренажери, симулятори, імітатори і навчальні манекени вартістю 1,6 млн грн. для занять з анатомії. Наша мета – дати можливість талановитій українській молоді розвинути свої професійні якості, доторкнутися до сучасних технологій і створити всі умови для її становлення і розвитку в рідній країні", – розповів президент Благодійного фонду Борис Колесніков.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Після перших занять юні медики та викладачі діляться враженнями від використання нових технологій.

"Дякуємо Фонду Бориса Колеснікова за матеріальну підтримку нашої ідеї створення аудиторії віртуальної реальності. У ній вже пройшли перші заняття. І наші студенти, і викладачі залишилися в захваті від можливості наочного вивчення десятків медичних дисциплін з імітацією проведення тисяч операцій кожним студентом індивідуально. Крок за кроком ми рухаємося від високих технологій у навчанні до вершин професіоналізму в майбутньому", – зазначив Леонід Губерський, ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

"Схоже на віртуальну подорож тілом людини. Все можна наблизити, розглянути з різних сторін, побачити, як взаємодіють органи, м'язи, судини і нерви. Все, що ми знали і вчили, склалося в єдину динамічну картину. Вважаю, потенціал VR-класу набагато перевершить наші перші враження, але вже зараз можна сказати, що аудиторія віртуальної реальності стане незамінною у навчанні майбутніх хірургів різної спеціалізації, діагностів, судмедекспертів. Ми спостерігаємо і отримуємо більш повне уявлення про людський організм. Важливо, що за допомогою VR-технологій ми можемо тренуватися і відпрацьовувати необхідні навички і маніпуляції", – сказав Ілля Петухов, студент Інституту біології і медицини Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова

Нагадаємо, благодійний Фонд Бориса Колеснікова 11 років займається розвитком науки і освіти в Україні. Фонд підтримує талановиту молодь, організовує освітні конкурси для студентів, нагороджує переможців поїздками на міжнародні галузеві виставки, оснащує сучасним обладнанням школи і виші, допомагає талановитим хлопцям та дівчатам брати участь в міжнародних спортивних турнірах і олімпіадах. Третій рік поспіль Фонд Бориса Колеснікова очолює Національний рейтинг благодійників в сегменті організацій з бюджетом від 10 до 100 млн грн.

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