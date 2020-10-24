В Україні зріс показник важкого перебігу COVID-19, – Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про дуже високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус (COVID-19).

Як повідомив він на брифінгу, за добу до лікарень відправили 1058 українців із вірусом або підозрою на нього (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це дуже високий показник. Як бачите, збільшується кількість госпіталізованих", – зазначив Степанов.

За його словами, на ранок 24 жовтня в Україні заповнено близько 61% ліжок у медустановах.

Глава МОЗ уточнив, що йдеться про пацієнтів із підтвердженим COVID-19 і тих, у кого є підозра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 жовтня в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлено за минулу добу.