В Україні змінили протокол лікування коронавірусу: в МОЗ назвали нові препарати

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

Насамперед фахівці додали до нього деякі препарати. Про це заявив під час брифінгу 26 липня глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, тепер лікувати COVID-19 можна дексаметазоном, розширено правила використання ремдесивіру і змінено – гідроксихлорохіну. Натомість повністю виключено з цього списку такі лікарські засобі, як лопінавір + ритонавір.

Говорячи про лексаметазон, міністр наголосив, що це гормональний препарат і тому у протоколі дуже чітко прописана схема, у який спосіб його можна використовувати.

"Він застосовується винятково у киснево-залежних станах, коли у людини вже розвинулася дихальна недостатність. І тільки в умовах госпіталізації, під наглядом лікаря його можна використовувати", – пояснив Степанов.

Водночас він застеріг українців від прийому дексаметазону амбулаторно, оскільки це серйозний лікарський засіб, використання якого без нагляду медиків може зашкодити їхньому здоров’ю.

Що ж стосується гідроксихлорохіну, то його тепер можна використовувати тільки за стану COVID-19 середньої важкості й винятково в умовах стаціонару, оскільки препарат має певні побічні ефекти.

"Всі ці зміни вносяться насамперед на основі досвіду наших лікарів і закордонних колег, з якими ми постійно спілкуємося і прослідковуємо застосування тих чи інших лікарських засобів", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на коронавірус (COVID-19) можуть дати помилковий результат.