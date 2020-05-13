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14 травня • оновлено в 17:26
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В Україні змінили порядок оприлюднення законів: що вирішив Кабмін

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Тепер публікація ухвалених Верховною Радою України законів та актів Кабінету міністрів буде необов'язковою в друкованій версії газети "Урядовий кур'єр" та інших офіційних видань.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 13 травня. Ініціативу було внесено Міністерством юстиції України та презентовано його очільником Денисом Малюською (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Закони України

Закони України

Офіс президента України

Зокрема, вона передбачає внесення змін до указу президента №503 від 1997 року "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (з нього прибрали слово "друковані").

Кабмін підтримав цю пропозицію, проте також погодився з вимогою уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової внести в документ деякі корективи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль виправдався через скандал із витоком персональних даних українців нібито через додаток електронних документів "Дія". Голова Кабміну запевнив, що він повністю захищений, а проблема пов'язана з недосконалістю старих баз даних.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Людмила Денисова Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Можно этой даме Довгань писать понятнее, а то получается обнародовать будут не так как раньше, а как именно будут обнародовать - непонятно.
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