Головна Новини
25 травня • оновлено в 08:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні зіпсується погода: синоптики дали точний прогноз на 25 травня

1.5т
Читати матеріал російською

В Україні у понеділок, 25 травня, переважатиме похмура погода з короткочасними дощами.

Через періодичні опади в областях буде сиро й прохолодно. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

  • Дощі очікуються переважно по всій території країни.

  • Тільки в східних регіонах збережеться суха та сонячна погода.

  • Температура вдень переважно триматиметься на рівні +15… +17 градусів.

В Україні 25 травня очікується похмура і дощова погода

В Україні 25 травня очікується похмура і дощова погода

За даними синоптиків, 25 травня у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях із ночі й удень йтимуть короткочасні дощі. На решті території країни, зокрема на сході, без значних опадів.

Вітер буде північний, на півдні та сході – південно-західний, 7-12 м/с.

Найпрохолодніше у понеділок буде на Львівщині та Буковині. Вдень стовпчики термометрів там показуватимуть +14… +17 градусів. А найтепліше – на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму. Зокрема, попри ймовірні опади, стовпчики термометрів на півдні піднімуться до +18... +21 градуса.

Погода в Україні 25 травня

Погода в Україні 25 травня

meteo.gov.ua

У Києві 25 травня також ітимуть короткочасні дощі, вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці вдень очікується на рівні +14... +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталії Діденко теж прогнозувала, що в понеділок, 25 травня, в Україні очікується прохолодна погода із періодичними дощами майже по всій території.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги