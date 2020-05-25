В Україні зіпсується погода: синоптики дали точний прогноз на 25 травня

В Україні у понеділок, 25 травня, переважатиме похмура погода з короткочасними дощами.

Через періодичні опади в областях буде сиро й прохолодно. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Дощі очікуються переважно по всій території країни.

Тільки в східних регіонах збережеться суха та сонячна погода.

Температура вдень переважно триматиметься на рівні +15… +17 градусів.

В Україні 25 травня очікується похмура і дощова погода

За даними синоптиків, 25 травня у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях із ночі й удень йтимуть короткочасні дощі. На решті території країни, зокрема на сході, без значних опадів.

Вітер буде північний, на півдні та сході – південно-західний, 7-12 м/с.

Найпрохолодніше у понеділок буде на Львівщині та Буковині. Вдень стовпчики термометрів там показуватимуть +14… +17 градусів. А найтепліше – на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму. Зокрема, попри ймовірні опади, стовпчики термометрів на півдні піднімуться до +18... +21 градуса.

Погода в Україні 25 травня meteo.gov.ua

У Києві 25 травня також ітимуть короткочасні дощі, вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці вдень очікується на рівні +14... +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталії Діденко теж прогнозувала, що в понеділок, 25 травня, в Україні очікується прохолодна погода із періодичними дощами майже по всій території.

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