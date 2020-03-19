В Україні збільшилася кількість заражених COVID-19: підтверджено 21 випадок, 3 – летальні

В Україні станом на 19 березня зафіксовано вже 21 випадок зараження новим коронавірусом.

Ці дані (на 20:00) підтвердило МОЗ України. Результати, зокрема, надали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (17 позитивних результатів), а також регіональні лабораторії (3 результати).

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Кількість заражених COVID-19 в Україні зросла LIGA.net

Хворі є в таких областях:

Чернівецька (10);

Житомирська (1);

Київська (2);

м. Київ (3);

Донецька (1);

Івано-Франківська (1);

Дніпропетровська (2);

Житомирська (1).

Зазначимо, перший підтверджений випадок в Івано-Франківській області виявився летальним. Коронавірус підтвердився посмертно, повідомив на брифінгу губернатор області.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – проінформували у МОЗ.

Таким чином, усього офіційно підтверджено три смерті від COVID-19 на території України.

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Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL:

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