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19 березня • оновлено в 20:57
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В Україні збільшилася кількість заражених COVID-19: підтверджено 21 випадок, 3 – летальні

6.1т
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В Україні станом на 19 березня зафіксовано вже 21 випадок зараження новим коронавірусом.

Ці дані (на 20:00) підтвердило МОЗ України. Результати, зокрема, надали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (17 позитивних результатів), а також регіональні лабораторії (3 результати).

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Кількість заражених COVID-19 в Україні зросла

Кількість заражених COVID-19 в Україні зросла

LIGA.net

Хворі є в таких областях:

  • Чернівецька (10);

  • Житомирська (1);

  • Київська (2);

  • м. Київ (3);

  • Донецька (1);

  • Івано-Франківська (1);

  • Дніпропетровська (2);

  • Житомирська (1).

Зазначимо, перший підтверджений випадок в Івано-Франківській області виявився летальним. Коронавірус підтвердився посмертно, повідомив на брифінгу губернатор області.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – проінформували у МОЗ.

Таким чином, усього офіційно підтверджено три смерті від COVID-19 на території України.

В Україні до 21 збільшилася кількість заражених COVID-19

facebook.com/phc.org.ua

Карта поширення COVID-19 у світі:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба смерть Міністерство охорони здоров'я
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот шо значит завезли тестсистемы... ждем что будет завтра...
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