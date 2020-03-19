В Україні збільшилася кількість заражених COVID-19: підтверджено 21 випадок, 3 – летальні

В Україні станом на 19 березня зафіксовано вже 21 випадок зараження новим коронавірусом.
Ці дані (на 20:00) підтвердило МОЗ України. Результати, зокрема, надали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України (17 позитивних результатів), а також регіональні лабораторії (3 результати).
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Кількість заражених COVID-19 в Україні зросла
LIGA.net
Хворі є в таких областях:
Чернівецька (10);
Житомирська (1);
Київська (2);
м. Київ (3);
Донецька (1);
Івано-Франківська (1);
Дніпропетровська (2);
Житомирська (1).
Зазначимо, перший підтверджений випадок в Івано-Франківській області виявився летальним. Коронавірус підтвердився посмертно, повідомив на брифінгу губернатор області.
"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – проінформували у МОЗ.
Таким чином, усього офіційно підтверджено три смерті від COVID-19 на території України.
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Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він знаходиться на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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