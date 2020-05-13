В Україні через карантин застрягли десятки дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців. Їх помістили до готелю однієї з київських клінік.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram, що через це Україна опинилася в епіцентрі скандалу. Спочатку вона уточнила, що йдеться про 46 немовлят, але пізніше з'ясувалося, що їх більш ніж 50 (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Україна знову втрапила в епіцентр скандалів із приводу захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства. У соціальних мережах і на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів", – написала обмудсменка.

За словами Денісової, це служить підтвердженням, що ситуація з наданням послуг сурогатного материнства є масовою і системною, а технології рекламуються як "товар високої якості".

"Це свідчить про те, що держава не застосовує всі необхідні заходи для захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати", – додала омбудсменка.

Денісова також звернулася в поліцію, МОЗ та Мінсоцполітики, вимагаючи відреагувати на ситуацію.

Пізніше стало відомо, що до готелю з перевіркою навідалися правоохоронці й правозахисники.

Як зазначає ТСН, всього там перебуває 51 дитина, при цьому кілька десятків – в одній кімнаті. З'ясувалося, що 16 із них – разом із батьками-іноземцями, решту доглядають няні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злочинна група осіб під виглядом сурогатного материнства незаконно відправляла за кордон новонароджених дітей. До організації виявилися причетними керівники однієї зі столичних клінік у сфері репродуктивної медицини.

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