В Україні зареєстрували два нові випадки коронавірусу

В Україні зареєстрували два нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19: у Києві і Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Наразі пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування.

Всього станом на 19 березня в країні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні: в Чернівецькій і Житомирській областях.

Коронавірус в Україні

Зазначимо, що з початку 2020 року в Україні виявлено 260 підозр на китайський коронавірус COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

Станом на 18 березня в усьому світі коронавірусом COVID-19 заражені понад 228 тисяч осіб, 9953 загинули, 86 254 вилікувалися. 170 країн і територій виявили хворих на новий тип коронавірусу.

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