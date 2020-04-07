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7 квітня • оновлено в 15:31
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В Україні запустили додаток для контролю за людьми на самоізоляції: Федоров пояснив, як працюватиме

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В Україні запрацював додаток для контролю людей, які перебувають на самоізоляції та обсервації під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Прямого". Нині додаток доступний у Play Market. Відомство чекає на підтвердження від Apple.

"Уже вчора почали тестувати (додаток – Ред.). Ми розробили додаток за 4 дні. Уже Google підтвердив його, там він доступний. Apple потрібно ще декілька годин чи день, щоб він з'явився. Тоді ми відразу почнемо його використовувати на великому масштабі людей", — зазначив Федоров.

В Україні запустили додаток для контролю за людьми на самоізоляції: Федоров пояснив, як працюватиме

Федоров пояснив, що за допомогою додатку повністю не відстежуватиметься пересування людей.

"Протягом дня упродовж 14 днів людині надходитиме до десяти push-повідомлень. Тільки у момент, коли приходить push-повідомилення, у людини вмикається геолокація. Їй потрібно сфотографуватися, щоб підтвердити, що саме вона перебуває у цьому місці. У цей момент трекається геолокація. Немає повного контролю пересування", – повідомив Федоров.

Якщо буде порушення обсервації чи самоізоляції, людину можуть оштрафувати.

Також він розповів, що є три цільові категорії програми:

  • люди, які повернулися з-за кордону і мають бути на 14-денній обсервації,

  • хворі на Covid-19, які лікуються вдома,

  • люди з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федоров зазначав, що, окрім додатку, відомство планує створити онлайн-платформу безкоштовних послуг від бізнесу на час карантину, а в мережі мають запустити челендж ідей щодо боротьби з пандемією.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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