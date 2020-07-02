В Україні запрацювали кінотеатри: які правила для відвідувачів

В Україні з 1 липня запрацювали кінотеатри.

З четверга, 2 липня, в Україні, не зважаючи на карантин, введений у країні через пандемію коронавірусу, відкрилися кінотеатри та театри. Продавати квитки вони зможуть тільки на половину місць.

Такі кінотеатри як "Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex готові приймати відвідувачів вже сьогодні. Згідно з повідомленням міністра культури Олександра Ткаченка, кінотеатри зможуть використовувати розсадження глядачів в шаховому порядку.

Враховуючи, що карантин продовжує діяти по всій країні, в розпорядженні місцевої влади прописані вимоги норм безпеки, які повинні дотримуватися закладу культури:

перевірку вхідних квитків по можливості здійснювати безконтактним способом – за допомогою сканерів штрих-кодів і інших аналогічних пристроїв;

відвідувачі повинні бути в респіраторах або захисних масках;

відстань між ними на сидячих місцях – не менш 1,5 метра;

безперебійна робота системи вентиляції в приміщеннях;

заборона на паперову продукцію (журнали, брошури, рекламні листи).

Для персоналу діють стандартні запобіжні заходи:

обов'язкове носіння масок і рукавичок;

температурний скринінг;

заборонений допуск до роботи працівників з явними ознаками респіраторних захворювань і температурою вище 37,2 градуса.

Відзначимо, що в той же час, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що згідно з постановою уряду, місто підсилює протиепідемічні заходи і обмежує роботу закладів громадського харчування і кінотеатрів до 22 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень. При цьому відвідувачам не можна буде заходити в заклад без супроводу працівника, закритими залишаться дитячі кімнати.

Також заборонено проводити банкети, свята, майстер-класи, публічні події, в яких беруть участь понад 10 осіб, готувати їжу на відкритих кухнях, відкривати зони самообслуговування.