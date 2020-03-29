Що робити, якщо страшно? Куди бігти, якщо виникла проблема або стає тривожно? Як не піддаватися паніці і зберігати психічне здоров’я?

Висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи в сфері психічного здоров’я, готові підтримати вас в складних життєвих ситуаціях, що виникли внаслідок пандемії коронавіруса, будь то підтверджений COVID-19, проблемні питання з родичам, втрата роботи або бізнесу.

Спеціалісти з психічного здоров’я гарячої лінії "Стоп, паніка" щодня безкоштовно, анонімно, кваліфіковано нададуть консультації людям, які переживають психологічну нестабільність, панічні настрої, невпевненість у завтрашньому дні та інші.

Телефони кваліфікованих фахівців гарячої лінії "Стоп, паніка", які вже зараз поговорять з вами:

• Світлана - 0684712122;

• Людмила - 0671518363:

• Людмила - 0674372121;

• Інна - 0986930621;

• Любов - 0991650338;

• Оксана - 0664164409;

• Аліна - 0973914139;

• Олексій - 099 423-90-08;

• Олена - 0986930581;

• Наталія - ​​0988355114.

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Створення гарячої лінії "Стоп, паніка" з надання професійної підтримки тим, хто змушений перебувати в карантині через загрозу поширення коронавируса, ініціювали Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр (за підтримки КБ "Альянс") та Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки Асоціації психіатрів України, Української психологічної асоціації та Фонду соціального страхування України.

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